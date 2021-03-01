Вышиванка не помогла: Зеленский «мочит» бизнес бывших земляков за откат от «Эпицентра»

01.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Введенные Совбезом Украины санкции в отношении сети «Спортмастер» (основанной бывшими земляками Владимира Зеленского из Кривого Рога, переехавшими в РФ, а оттуда на Запад) – обычная лоббистская схема в интересах прямого конкурента – швейцарской сети магазинов «Интерспорт», которая продает смежную продукцию.

Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в закрытии сети «Спортмастер» есть слишком много символизма. «Интерспорт» – это фактически прямой конкурент «Спортмастеру».

Если «Спортмастер» представлен, условно говоря, в 70-ти странах, а «Интерспорт» представлен в 40-ка странах, но главное даже не это. Показательно, что он представлен в магазинах «Эпицентр». Если кто знает, «Эпицентр» – это сеть магазинов для дома, где сейчас они выходят на полный цикл, у них там уже все-все-все: и декор, и спорттовары, и продукты питания начинают торговать. «Эпицентр» – это та компания, которая завозила крупные партии медицинских масок, когда на них был дефицит в стране. Они работали, когда все остальное было в принудительном порядке закрыто в период карантина.

И тогда я еще подумал, это было начало декабря, я подумал, что интересно, наверное, у «Спортмастера» начнутся проблемы, раз в «Эпицентре» начали продвигать такую собственную линейку.

Кстати, «Интерспорт» даже выдержан в цветах «Спортмастера» – тоже такая бело-сине-красная цветовая гамма. Пророческими оказались мои подозрения», – заявил Белашко.

Он также с иронией отметил, что одному из братьев Фартушняк, которые являются владельцами сети «Спортмастер», не помогла «свидомость» и ношение вышиванки:

«Вспомнил комический случай – не знаю, правда или нет, но одному из братьев Ратушняков было недавно 50 лет, и если верить информации от пресс-специалиста «Спортмастера», то он праздновал это все в украинском национальном костюме. То есть, в вышиваночке. Ну, не помогло, как видим. «Эпицентр» оказался патриотичнее», – сказал Белашко.