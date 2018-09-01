01.09.2018, Горловка, Анастасия Самойлова
 
Война, Донбасс
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Вышла кинохроника ожесточенных боев на Донбассе



В ДНР презентовали фильм «Горловка – территория подвига», рассказывающий об обороне города летом 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…20 июля 2014 года ВСУ начали полномасштабное наступление на Горловку через Дзержинск, который Киев переименовал в Торецк. Для ВСУ установление контроля над Горловкой является приоритетом, так как, с одной стороны – это путь на Донецк, а с другой – возможность контроля над стратегически важным водоканалом «Северский Донец – Донбасс», – рассказал автор фильма Александр Бернатович.

«Вышли танки, вышла пехота, понесли первые потери, – в свою очередь, вспоминает командир воинского подразделения ДНР Сергей Попов. – Киев активно применяет миномёты, ствольную артиллерию, «Град». В городе начались перестрелки, которые дали старт горловскому кошмару-2014».

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