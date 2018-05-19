Политнавигатор - Новости России и Украины
19.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Ярош назвал убийц комбрига «Пятнашки» Олега Мамиева


Экс-главарь «Правого сектора», лидер «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош поблагодарил боевиков, причастных к смерти командира интербригады «Пятнашка» Олега Мамиева, погибшего в ДНР под Авдеевкой.

Сообщение с позывными убийц экс-правосек опубликовал на своей странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На одного комбрига у сепаров стало меньше. Он приехал с Северной Осетии устанавливать на нашей украинской земле свой русско-осетинский мир, а теперь горит в аду. Это ждёт всех пришельцев и их местных приспешников, которые решили уничтожить нашу страну.

Спасибо комбату «Чёрному», ротному «Рембо» и другу «Кипишу» за профессиональную и качественную работу. Так держать!» – написал украинский нацист.

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