«За рамками дипломатических приличий»: Бабицкий объяснил, зачем Кадыров говорил об Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров, затронув вчера на своей пресс-конференции вопрос Украины, попросту озвучил позицию России вне рамок «дипломатических приличий».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил переехавший в Донецк российский военкор Андрей Бабицкий.

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«Думаю, что Кадыров может себе такое позволить. Он – человек, который действует за рамками дипломатических приличий. Но после заявления России о том, что она готова на военный ответ, он вполне может делать такие заявления, потому что понятно, что военный ответ – это принуждение Украины к миру.

То есть, сначала это прозвучало из самых высоких уст, а теперь демонстрируется на опытном уровне», – сказал Бабицкий.