«За рамками дипломатических приличий»: Бабицкий объяснил, зачем Кадыров говорил об Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров, затронув вчера на своей пресс-конференции вопрос Украины, попросту озвучил позицию России вне рамок «дипломатических приличий».
Об этом «ПолитНавигатору» заявил переехавший в Донецк российский военкор Андрей Бабицкий.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Думаю, что Кадыров может себе такое позволить. Он – человек, который действует за рамками дипломатических приличий. Но после заявления России о том, что она готова на военный ответ, он вполне может делать такие заявления, потому что понятно, что военный ответ – это принуждение Украины к миру.
То есть, сначала это прозвучало из самых высоких уст, а теперь демонстрируется на опытном уровне», – сказал Бабицкий.
Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил о том, что совершенно зря в 2014 году Россия ограничилась Крымом, и у Москвы есть полное право присоединить к РФ всю Украину.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.