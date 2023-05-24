За снятие водной блокады Крыма российский генерал получил срок на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине прошел суд, где в заочном режиме получили по 12 лет замкомандующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников и командующего 11-й отдельной инженерной бригады полковник Дмитрий Марков.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух командиров российских войск, которые причастны к уничтожению ключевых объектов жизнеобеспечения Херсонщины. Речь идет о заместителе командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаиле Ясникове и командующем 11-й отдельной инженерной бригады полковнике Дмитрии Маркове. Оба чиновника непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом построек Северо-Крымского канала. По данным следствия, именно Ясников отдал приказ о незаконном захвате объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами», – говорится в сообщении.

По утверждению СБУ, такого рода действия «нарушили водообеспечение региона, функционирование его оросительной системы, а также нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальному ущербу Украине в особо крупных размерах».

В итоге суд признал обоих офицеров виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и приговорил каждого из них к 12 годам лишения свободы.