Забаненная в РФ певица Наргиз вознамерилась «отменить» российских артистов в Средней Азии

Узбекская певица Наргиз Закирова, которой запрещен въезд в РФ до 2072 года из-за антироссийских высказываний, считает, что российским артистам нельзя выступать в республиках Средней Азии.

Об этом она заявила в интервью иноагенту Екатерине Гордеевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя. Тем более после того, что эти засранцы сказали, что они дадут по миллиону рублей на закупку оружия (имеется ввиду премия, учрежденная Григорием Лепсом и Николаем Басковым за подбитые немецкие танки «Леопард» – ред.). Это было еще так сказано мерзко. Ну как после таких высказываний… Я бы вообще не позволяла им выступать нигде даже до этих высказываний. А после этих высказываний – тем более», – сказала Закирова.

При этом она признала, что выступления российских артистов в Средней Азии продолжают пользоваться популярностью.

«Их могут не звать, они могут сами напрашиваться сюда. Ну, билеты покупают… Но, насколько я знаю, недавно должен был быть концерт Валерии, но там были не проданы билеты вообще. Ани Лорак вроде выступала здесь, хотя в Казахстане ей отменили концерт. Они не могут поддерживать войну, детоубийство и геноцид украинского народа и выступать как ни в чем не бывало. Я не понимаю людей, которые покупают билеты на их концерты. Это страшно», – вещала Закирова.

Она выступает за «отмену» русской культуры в Узбекистане.

«Это будет отмена. Мне кажется, они останутся выступать у себя в своем маленьком мирке. Адекватные люди не побоятся ничего. Сейчас Казахстан отменил Лепса. Они могут это сделать. У нас отменили «Жару» (музыкальный фестиваль – ред.) благодаря тому, что был написан миллион всяких петиций, и люди выступали против того, чтобы «Жара» проходила в Узбекистане», – сказала Закирова.

Певица проговорилась, что ею движут мотивы личной мести. Она бесится, когда видит афиши российских артистов в Ташкенте. Так, баннер Филиппа Киркорова она вывесила в своей соцсети с подписью «понаехали» и матерной бранью. Киркоров, с которым Наргиз в молодости дружила, обиделся и тоже ответил грубо.

«Сейчас происходит карма, потому что все те концерты, которые отменялись у меня, сейчас отменяются у них», – радовалась Закирова.

Однако певица продолжает исполнять песни своего бывшего продюсера Максима Фадеева, хотя он ей это запретил. Она полагает, что ей за это ничего не будет. Однако Фадеев намерен бороться за свои авторские права. Он направил иск против бара The FRIENDS Bar & Terrace, на площадке которого выступала Закирова. Фадеев намерен судиться с каждым заведением, в котором будет выступать Наргиз. В своей родной стране певица дает концерты в барах и ресторанах человек на 100.

Также продюсер еще в марте направил письмо в министерство юстиции Узбекистана с предупреждением о нарушении Закировой требований международного законодательства. Однако маловероятно, что власти Узбекистана адекватно отреагируют на обращение продюсера, поскольку министр культуры этой страны Озодбек Назарбеков является якобы близким родственником Наргиз.

Фадеев сделал Наргиз звездой в России, однако в 2019 году они разорвали договор из-за того, что певица вызывающе вела себя на концертах. Она отказывалась прикрывать свою лысую голову и татуировки, покрывающие все тело, а также демонстративно пила алкоголь на сцене. Фадеев требует от певицы извиниться за ложь в свой адрес и перестать поносить Россию.

Внесенная в скандальный украинский список «Миротворец» из-за концертов в Крыму Наргиз сейчас готовит песню на украинском.