«Забирать негодных к службе специалистов», – уже хотят ввести и трудовую мобилизацию

Тарас Стрельцов.  
26.01.2023 09:41
  (Мск) , Львов
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Дзен, Мобилизация, Украина


На Украине следует начать «трудовую мобилизацию» – обязать работать на нужды армии многочисленных гражданских специалистов, негодных по состоянию здоровья или другим причинам.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил военнослужащий ВСУ Юрий Яковенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине следует начать «трудовую мобилизацию» – обязать работать на нужды армии многочисленных гражданских...

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«Мне кажется, Украине сейчас не хватает не военной, а трудовой мобилизации. То есть люди, которые имеют специальность, – инженеры, сварщики, токари, – которые привлекались бы к оборонным проектам, к ремонту техники.

Нам могут давать новую технику. Но она будет так же ломаться, и кому-то надо будет её чинить. Ведь не все могут служить в Вооруженных силах – по здоровью, и так далее», – сказал Яковенко.

Он подчеркнул, что провести мобилизацию специалистов можно довольно быстро, как и поставить их на службу.

«Эти люди вполне могут ходить как на работу, и приносить этим большую пользу обороноспособности. Нам очень не хватает трудовой мобилизации также для изготовления боеприпасов, и так далее.

Это всё можно развернуть на Украине довольно быстро, но для этого нужны руки», – добавил нацист.

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