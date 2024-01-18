«Забыли Черчилля»: Британия активно поддерживает Киев в стремлении разбомбить Крым – Лавров

Владимир Гладков.  
18.01.2024 19:31
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Британская сторона в контактах с киевским режимом напрямую продвигает рекомендации разбомбить Крым, а это уже не какие-то отставники, которые не несут ответственность за свои заявления.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британская сторона в контактах с киевским режимом напрямую продвигает рекомендации разбомбить Крым, а это...

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«Запад всячески ведёт дело к эскалации украинского кризиса, это сейчас создаёт дополнительные стратегические риски. Вы видите, как бывшие командующие ВС США в Европе – и Ходжес, и Бридлав давали советы киевскому режиму, что надо добомбить Крым до такого состояния, когда там жить будет невозможно.

Но это отставники, а что касается действующих политиков, мы достоверно знаем, что такие же советы, рекомендации и даже планы продвигают британцы в контактах с киевским режимом. Жизнь мало чему учит», – сказал Лавров.

Он отметил, что «было бы интересно залезть в голову этим людям».

«Я просто хотел бы посмотреть, они провокаторы или они думают, что у нас коленки дрогнут? И никто их не одёргивает, все только и говорят, что Путин угрожает ядерной бомбой, хотя ни разу такого не было произнесено. В отличие от европейцев, американцев.

Те же немцы говорили: Путин должен знать, что у НАТО тоже есть ядерное оружие, многократно было, англичане, бывшая премьерша говорила: нажму не колебаясь на кнопочку. Нас не надо пугать, надо Черчилля читать почаще, у него есть афоризм насчёт русского медведя, и как с ним надо обходиться», – добавил министр.

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