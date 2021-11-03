«Зачем аграрной сверхдержаве ГТС? Продать – и набрать айтишников» – украинский шоумен

03.11.2021 19:20 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Работающих в России украинцев необходимо лишить права участвовать в выборах, поскольку они будут голосовать за людей, раскручивающих вражескую пропаганду.

Об этом в эфире YouTube-канала «Итон-тв» заявил известный в прошлом по проекту «Караоке на майдане» украинский телеведущий, шоумен и русофоб Игорь Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему до сих пор не сдана украинская труба в аренду или не продана, я не знаю. Потому что понятно было уже давно, до 2014-го года, что Путин будет эту трубу обходить всякими способами, и это было достаточно очевидно. Два миллиарда долларов с этой трубы, которые сейчас вроде получает Украина в виде чистого дохода, есть ещё другие доходы, на ней работают люди. По-моему, с лихвой могут компенсироваться пятью тысячами IT-шников, которым дадут возможность работать в Украине спокойно, насколько мы знаем. Сейчас аграрный сектор и IT в Украине, по-моему, уже опережает и металлургию, и экспорт руды и материалов», – рассуждает Кондратюк.

Он добавил, что является сторонником полного разрыва отношений Украины с Россией, поскольку иначе это «извращение».

«Причём, когда я часто пробую проецировать это, а вдруг это мне так просто, всем остальным сложно, я не понимаю, в чём сложность. Вот, говорят, несколько миллионов заробитчан, гастарбайтеров работают в России. Они сделали свой выбор, я не могу этих людей осуждать от слова вообще, ну вот они посчитали, что такая ситуация, когда такая ситуация, когда их страна воюет с той страной, где они воюют (видимо, хотел сказать «работают» –ред.), она в порядке вещей. Я так не считаю, они считают – OK, ну давайте им сделаем послабление в украинском законодательстве, мы лишим их избирательного права, потому что мы скажем – вы будете, скорее всего, голосовать за тех людей, которых будет раскручивать пропаганда той страны, в которой вы работаете. Это даже, если бы это было не военное отношение, это нелогичная история. И ваши избирательные участки в России закрыты», – предложил русофоб.