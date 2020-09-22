22.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Политика, Россия
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Заешь «Новичок»: «Яблоко» хочет поднести себя Навальному


Кандидаты из команды Алексея Навального имеют высокие шансы победить на парламентских выборах после истории, раздутой на Западе вокруг его предполагаемого отравления.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил либеральный политик Владимир Рыжков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Алексей Навальный после отравления набрал такую силу, что, если будут его кандидаты и его список, они смогут получить очень много голосов. Поэтому будут предприняты усилия, чтобы под разными предлогами их не допустить», – сказал Рыжков.

Сам он предполагает участвовать в выборах  в списке партии «Яблоко», но надеется, что она объединит список с командой Навального.

«Теперь после истории с отравлением, я думаю, еще более важно найти способ для объединения. Если такое объединение оппозиции состоится, то шансы на успех очень велики. Лозунг «Перемены в стране и демократия», – сказал Рыжков.


На парламентских выборах в 2017 году партия «Яблоко» не смогла преодолеть 5% барьер, а ее лидер Григорий Явлинский возглавил антирейтинг политиков. Согласно опросу центра «Левада», Навального поддерживают 2% россиян.

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