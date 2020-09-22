Заешь «Новичок»: «Яблоко» хочет поднести себя Навальному

22.09.2020, Москва, Елена Острякова

Кандидаты из команды Алексея Навального имеют высокие шансы победить на парламентских выборах после истории, раздутой на Западе вокруг его предполагаемого отравления.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил либеральный политик Владимир Рыжков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Алексей Навальный после отравления набрал такую силу, что, если будут его кандидаты и его список, они смогут получить очень много голосов. Поэтому будут предприняты усилия, чтобы под разными предлогами их не допустить», – сказал Рыжков.

Сам он предполагает участвовать в выборах в списке партии «Яблоко», но надеется, что она объединит список с командой Навального.

«Теперь после истории с отравлением, я думаю, еще более важно найти способ для объединения. Если такое объединение оппозиции состоится, то шансы на успех очень велики. Лозунг «Перемены в стране и демократия», – сказал Рыжков.

На парламентских выборах в 2017 году партия «Яблоко» не смогла преодолеть 5% барьер, а ее лидер Григорий Явлинский возглавил антирейтинг политиков. Согласно опросу центра «Левада», Навального поддерживают 2% россиян.