Новости Украины

Украина отмечает 30-ю годовщину начала своего конца – 1 декабря 1991 года украинское население было впервые вероломно обмануто прозападными «новыми украинскими чиновниками», которые обещали «незалежной» жизнь лучшую, нежели была в Советском Союзе. И люди проголосовали за государственную неЗАВИСИМОСТЬ. Такое волеизъявление граждан стало бомбой замедленного действия.

Такое мнение в колонке для для «ПолитНавигатора» высказал один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Бомба эта рванула в 2014 году, когда «гідні» пошли войной на жителей Донбасса, которые распознали ложь прозападных чиновников и захотели вернуться в лоно России. И каждый год 1 декабря, украинские пРЕЗИДЕНТЫ по традиции рассказывают украинцам, как «скоро» им станет жить хорошо. Только за годы «незалежности» украинское население по уровню нищеты фактически сравнялось с жителями африканских стран. А человеческая жизнь в «европейской державе» настолько обесценилась, что чиновники предлагают людям её купить.

По крайней мере, Зеленский, во время своего монолога перед парламентариями, анонсируя введение экономического паспорта, сказал, что украинские дети смогут использовать деньги за счёт недр «для покупки собственной жизни на Украине». Оговорка преЗЕдента вышла по Фрейду. Вероятно, Владимир «шестой» хотел сказать, что средства можно будет использовать для покупки жилья. Но его плохие игры в тотальную украинизацию и отвратительное знание «ридной мовы» сыграли с Зе-гарантом злую шутку. Мовный бумеранг ударил Зеленского по лбу.

Затрону тему введения экономического паспорта для людей. Эта инициатива – правильная и нужная, но невозможная в условиях 30-летней неЗАЛЕЖНОЙ Украины. Дело в том, что все украинские недра находятся в руках олигархов, а остатки «роскоши» распроданы в рамках открытым Зе-рынком земли. То есть, очередное громкое обещание Зе – не более, чем фикция, попытка офшорного президента поднять свой рейтинг.

Кроме того, стало известно, что так называемый экономический паспорт получат не все дети, а только те, которые были рождены с момента царствования Владимира Зеленского. Таким образом, получить или не получить (что более вероятно) обещанный безусловный доход молодые украинцы смогут не ранее 2037 года. А где к тому времени будет Зе? Тут два варианта – или в тюрьме, или в бегах на курортных островах, но точно никак не на Украине. Поэтому тема с экономическим паспортом – типичный популизм Зеленского.

Кульминацией спича «слуги» народа стало присвоение убийце, правосеку Дмитрию Коцюбайло звания «Героя Украины». Собственно, в этом и весь изюм: за 30 лет в проекте «Украина – антиРоссия» истинные герои Отечества, победители в Великой Отечественной войне, стали изгоями, а преступники и маргиналы – возведены на пьедестал для поклонения. Для чего Зе задабривает радикалов? Очевидно, для того, чтобы те поддержали «слугу» в период обостряющейся конфронтации с олигархатом.

Немного слов о новом «херое»: внимание на Коцюбайло в апреле текущего года обратила американская газета Нью-Йорк Таймз. В свойственной американским «партнёрам» антироссийской ироничной риторике, в газете написано:

«В Авдеевке добровольческое подразделение ультранационалистического Правого сектора Украины держит домашнего волка в клетке возле офиса командира. Командир Дмитрий Коцюбайло шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей».

За такие «шутки» адекватная власть должна бы открыть уголовное в адрес террористов-юмористов. Но Зе-власть награждает маньяков из «Правого сектора» высшими государственными наградами. Интересно, сказал ли русскоязычный Зеленский новому «герою» о том, что его дети так же, как и он, говорят и думают на русском? Потому что украинская мова для них – чужая.

Послание Владимира Зеленского парламентариям – это очередное дно, пробитое Зе-президентом, пытающимся отмыться от череды позора, преследующей в последнее время преЗЕдента по пятам. Зеленскому даже не надо воевать с маститыми украинскими олигархами – у него самого хорошо получается закапывать себя в грязь, заявляя о «покупке жизни» и награждая преступников геройскими званиями.