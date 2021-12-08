Загородний: Зе-власть решает экономические проблемы путём резкого сокращения украинского населения

Новости Украины

Украина действует в логике МВФ и неолибералов, убивая собственную экономику, сокращая численность населения и способствуя его утечке за границу, для повышения зарплат оставшимся.

Об этом на YouTube-канале Юрия Романенко заявил украинский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что они могут повысить зарплату. Только знаешь, как они могут повысить зарплату? Так – читай, что НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины – ред.) заявила. Они это называют – «за счёт оптимизации медицинского персонала». То есть, они уволят половину медиков, которые уедут в Польшу, в Россию, в Белоруссию, куда-то ещё, будет нехватка врачей, эти будут забиты, но у них будет 25 тысяч», – рассказал Загордний.

«По бумагам вроде бы как 25 тысяч зарплата есть, но просто ж вы увольняете людей, а многие просто же уезжают за рубеж. В Польше платят значительно больше. Начинающему врачу там со старта могут вообще тысячу долларов дать», – добавил политолог «Как повысить ВВП – сократить количество населения. А это – в логике неолиберальной туфты, которую нам навязывают. То есть, ребята говорят: уезжают люди, ну и что? Что значит ну и что? По бумаге вроде бы увеличивается доход, но людей меньше, либо они меньше рождаются, никто сюда не едет. Зачем это нужно? Потому что идёт деиндустриализация, идёт убийство экономики. И вроде бы по бумагам у тебя всё хорошо. Это тоже логика – и МВФ, и неолиберальная логика, которую они активно в принципе проповедуют, они этого не скрывают. Вопрос – зачем это стране, и в интересах ли это страны? Вот, в чём проблема», – сокрушался Загородний.