Захарченко пришел во сне к Порошенко: В воскресенье жители Украины выберут Малороссию

20.04.2019, Москва, Валентин Филиппов

Москва не пойдёт ни на какие сделки. России нужна совсем другая Украина. На лестнице в будущее нельзя перепрыгивать через ступени. Покаяние, денацификация и трибуналы для Украины неизбежны. Единственное, что может сделать Владимир Зеленский в первые дни своего президентства – прекратить огонь на фронте и снять блокаду с Донбасса.

Обозреватель «ПолитНавигатора» Валентин Филиппов и Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, договорились встретиться на новой странице украинской истории. Там, где нет Петра Порошенко.

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Валентин Филиппов: Александр, здравствуйте! На Украине заканчивается избирательная кампания. Некоторые объясняли противоречивые действия Порошенко в последние дни паникой в его штабе.

Александр Казаков: Не думаю, что это паника. Я бы другое слово использовал – истерика, потому что, кажется, и до Порошенко доходит, что шансов у него нет, и он до последнего дня пытался сломать этот тренд.

На самом деле, сильный ход был, что он «борется на выборах с Путиным» – но он бы сработал, если бы не было Зеленского, потому что в последний день он обнаружил, что он борется с Зеленским, а не с Путиным.

Начало дебатов Порошенко и Зеленского

Валентин Филиппов: Ну, я думаю, что за Путина тоже бы много проголосовало.

Александр Казаков: С этим я спорить не буду, но в последние дни Порошенко и его команда поняли, что нужен не внешний контекст дискуссии, а внутренний. И когда он в последние дни искал, как противопоставить себя и Зеленского во внутреннем контексте, чтобы испугать избирателя, чтобы он не голосовал за Зеленского, остался последний шанс – это страх. На позитиве нет ничего, зеро.

И вот тут у него всплыло слово, которое меня, конечно, умилило. Выяснилось, что Порошенко борется с Малороссией. Он назвал всех тех, кто собирается голосовать за Зеленского, «реваншистами» и «теми, кто выступает за Малороссию».

Но, заметьте, в первом же своем публичном выступлении Зеленский слово «малоросс» использовал в ряду «ватник», «малоросс», «быдло» и так далее.

И я понял, какой же страшный сон снится Порошенко и его банде. Это заявление, сделанное в свое время в Донецке.… Такие вещи бесследно не проходят, на духовном уровне они остаются, они оставляют свой след.

Заявление Захарченко и его команды, что они закрывают проект «Украина» и учреждают новое государство Малороссия, – здоровое, полноценное, основанное на разумных, естественных принципах. На сайте Захарченко все документы были опубликованы.

И тут я вспомнил, что, когда я впервые увидел фамилию Захарченко в реестре избирателей, наряду с Гиви и другими, я тогда написал, помню у себя в Фейсбуке и в Контакте: «Ребята, вы с огнем играете. Не трогайте дух людей, которых вы же, собственно, и убили, потому что они же могут прийти».

И вот Захарченко пришел. Он пришел в ночном кошмаре к Порошенко, и украинский президент теперь верещит: «Мы за Украину, мы против Малороссии».

Но выборы в воскресенье покажут, что народ Украины за Малороссию.

Валентин Филиппов: И за Путина.

Александр Казаков: А не за Украину, как галицийский проект.

На самом деле, я думаю, что после выборов вот этот последний поворот в кампании Порошенко, он ещё будет осмысляться. Потому что, проснувшись в понедельник в стране, где нет Порошенко и связанных с ним всех вот этих вещей, СБУ как гестапо, нацистских банд как коричневорубашечников и так далее, проснувшись в стране, у которой снова есть шанс… Всего лишь шанс, ничего больше… Все-таки, здоровая часть той элиты, в нормальном смысле слова, которая есть на Украине, должны задумываться над новым проектом.

Но я считаю вместе с Захарченко, Ташкентом и теми, кто проект «Малороссия» тогда предлагал, что новый проект для той страны, которая называлась «Украина», лежит в прошлом. Потому что уже был золотой век для этой страны. Надо к нему просто вернуться на новом уровне.

Ну и к тому, чтобы осмыслять новую реальность, подталкивают, я этому рад, заявления о санкциях на поставки нефти и нефтепродуктов, что сильно подрывает военные возможности, прежде всего, Киева.

И второе – это ответ Пескова на заявление Медведчука, что Кремлю не нужны никакие сделки. Кремлю нужна перезагрузка отношений. То есть, на самом деле, Кремль говорит о том, что ему нужна другая Украина, и только тогда возможны нормальные отношения.

А другая Украина – это и есть Малороссия. Потому что Малороссия – это украинско-русский проект. Он многонациональный, он многоязыкий. Малороссия – это то, во что была влюблена вся Россия.

Ну, я понимаю, что это все мечты, конечно.

Александр Казаков и лидер Донбасса Александр Захарченко, погибший в результате теракта в августе 2018 года

Валентин Филиппов: У меня есть ещё одна мечта, чтобы выборами все не закончилось для Петра Алексеевича. Я бы очень хотел, чтобы он встретился последний раз с Александром Захарченко и спустился в Ад, потому что он даже не воин, и места в раю для него не будет.

Александр Казаков: Ну да, в Валгалле. Валентин, тут ведь проблема в том, что есть определенные ступени, ступени в будущее, через которые перепрыгнуть нельзя.

Учитывая то, что было сделано при молчаливом согласии народа. При отсутствии ярко выраженного сопротивления, кроме единиц, персоналий, перепрыгнуть ступеньку, которая называется «покаяние» нельзя. Перепрыгнуть ступеньку, которая называется «ответственность», будь то суд или трибунал, – тоже нельзя.

Потому что любой нормальный человек в политике должен знать, это в учебниках написано, что если эти ступеньки перепрыгнуты, они потом вернутся и огреют по затылку. В прошлом эту рану оставлять нельзя, её нужно лечить.

Валентин Филиппов: Знаешь, мы в начале девяностых решили перепрыгнуть, а война пришла через 20 лет.

Александр Казаков: Хрущев решил перепрыгнуть бандеровскую историю, и внуки бандеровцев сейчас стоят на той стороне границы. Поэтому, надо же хоть чему-то учиться у истории.

Но, опять же, это надежды. Есть суровая реальность, есть Евросоюз, европейские страны, заинтересанты в этой истории. Есть Соединенные Штаты, пусть и расколотые, но, по крайней мере, одна часть расколотых США очень влиятельна и не собирается отказываться от заветов Бжезинского.

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Валентин Филиппов: Ну, хоть насмеемся, с понедельника начинаем. Теперь выступления Зеленского бесплатные.

Александр Казаков: Да, я помню его эту хохму, что он приходит на митинг за деньги. Такого действительно в истории не было, я думаю, скучно не будет.

Будем ли мы смеяться или нет, но интересно будет точно. Во всяком случае, заканчивая этот свой упреждающий комментарий, я думаю, у нас будет возможность поговорить, если у вас будет интерес после выборов, чтобы оценить новую реальность.

Но я неоднократно говорил, что у Зеленского есть возможность сделать две вещи, предпринять два решения, которые в его полномочиях. Для этого не требуется Верховная Рада, и с большой долей вероятности это не встретит сильного сопротивления на Западе.

Две вещи очень простые, два решения. Решение первое: приказ о полном прекращении огня, закрытие и пломбирование складов боеприпасов, и наказание за нарушение этого приказа. Это он может сделать, как верховный главнокомандующий сразу после инаугурации. И это его личное решение, оно не требует согласования.

Сразу после этого ситуация изменится очень сильно, потому что перестанут гибнуть люди. Республики Донбасса давно к этому готовы. Потому что гибнут-то на нашей стороне мирные жители, только на нашей стороне.

И второе решение, которое тоже не требует специальных согласований – это отмена решения Порошенко о введении блокад, которое он принимал под давлением нациков. Это решение сделает возможным дальнейшую дорогу.

Дальше будет сложно, но эти решения простые. Tы же помнишь, президент Соединенных Штатов, когда он ещё кандидат, на Украине нет такой традиции, а в Америке есть.… Он еще кандидат, а его приглашают спецслужбы в Белый Дом и показывают реальную картину мира, а не то, что пишут в газетах. На Украине это произойдет в понедельник или во вторник. И это дает возможность, повод Зеленскому сказать: «Я увидел, мама дорогая.… Надо все менять».

Шансы у страны и у Зеленского есть. Воспользуется ли ими Зеленский? Не знаю. Воспользуется ли страна? Посмотрим. Но то, что интересно будет – это точно.

Валентин Филиппов: Ладно. Будем наблюдать.

Александр Казаков: Поскольку мы не голосуем, дождемся первых экзит-полов. И, я надеюсь, что вчерашний фактический призыв Порошенко к насилию не будет поддержан или будет купирован силами МВД.

Валентин Филиппов: ОК, пока-пока

Александр Казаков: До встречи на новой странице украинской истории.