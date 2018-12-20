Закон об упрощенном получении российского гражданства будет принят в начале 2019 года

20.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Закон об упрощенном получении российского гражданства будет внесен в Госдуму РФ в начале 2019 года.

Об этом сегодня на большой пресс-конференции в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас правительство сейчас готовит поправки в соответствующий закон о гражданстве. Они будут приняты в начале этого года. Что касается принятия гражданства, это имеет отношение не только к юго-востоку Украины. Это делается для того, чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политики раскола и растаскивания русского и украинского народов», – сказал Путин.

Он полагает, что украинские власти действуют прямо противоположным образом.

«Что сейчас делают украинские власти. Какую задачу они выполняют. Что ни продают на фоне русофобии, которая там расцвела. Они выполняют историческую задачу и фактически прямо об этом говорят — растаскивают русский и украинский народы. И за это им все прощают», – сказал Путин.

Напомним, что на днях Госдума уже приняла закон, который несколько облегчил положение беженцев с Украины. Однако он касается случаев, требующих участия главы государства. Парламент наделил президента РФ правом предоставлять гражданство в упрощенном виде для лиц, проживавших «в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или неконституционная смена политического режима».