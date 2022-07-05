Заместителем главы Запорожской ВГА назначен крымчанин

05.07.2022  21:22 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Запорожье, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Бывший депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко назначен заместителем главы администрации Запорожской области.

На этом посту 40-летний экс-парламентарий будет курировать сферу экономики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко назначен заместителем главы администрации Запорожской области. На...

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«Заместителем главы администрации Запорожской области по экономике назначен Козенко Андрей Дмитриевич. Выходец из Симферополя», – написал в своем телеграм-канале член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

Крымчанам Козенко известен как самый молодой вице-премьер и вице-спикер в истории республики. В 2010 году он занял пост зампредседателя правительства, как представитель политически активной русской молодежи Крыма, параллельно возглавив крымскую организацию партии «Русское единство». Лидером партии являлся нынешний глава Крыма Сергей Аксенов.

В первом созыве Государственного совета Крыма в сентябре 2014 года Козенко занял пост вице-спикера, откуда перешел после первых в Крыму выборов в Госдуму. Там он стал членом комитета ГД по финансовому рынку. В депутатстве Козенко попал на скамейку штрафников из-за недостоверных сведений об имуществе, внесенных в декларации 2016, 2017 и 2018 года. Особо скрывать депутату было нечего, но и за допущенное нарушение парламентарий-единоросс получил предупреждение от комиссии Госдумы. На выборах в ГД в 2021 году Козенко не выдвигался, сосредоточившись на работе координатором Интеграционного комитета «Россия – Донбасс».

Красный диплом экономиста Козенко получил в 2002 году.

«Андрей Козенко уделил много времени взаимодействию с ДНР и ЛНР, а также выстраиванию отношений для организации мирного процесса. С другой стороны, занимался налаживанием отношений между Крымом и республиками. Назначение – это доверие в этом вопросе. Так как он крымчанин, один из главных вопросов развития Запорожское области – будет налаживание экономических отношений с Крымом», – заявил «Крым24» вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

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