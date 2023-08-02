Запад тихо возвратил России 300 млрд ЗВР – Боровой

Елена Острякова .  
02.08.2023 23:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, ЗВР, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Оказывается, Запад уже вернул замороженные ЗВР России.

Такое сенсационное заявление сделал беглый советский и российский оппозиционер Константин Боровой в интервью украинскому ютуб-каналу «Политека Онлайн», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оказывается, Запад уже вернул замороженные ЗВР России. Такое сенсационное заявление сделал беглый советский и...

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«Арестовано 300 млрд долларов золотовалютных запасов Центрального банка. Но, во-первых, их возвратили, во-вторых, это малая часть тех триллионов, которые размещены сегодня этим режимом за рубежом. В том числе, в США. Эти все средства известны, они видимы, их невозможно скрыть», – сказал Боровой.

По его подсчетам Россия сейчас зарабатывает 600 млрд долларов на продаже нефти, и «все эти ресурсы используются для закупки оборудования в обход санкций и закупки вооружений».

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