Запад тихо возвратил России 300 млрд ЗВР – Боровой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Оказывается, Запад уже вернул замороженные ЗВР России.

Такое сенсационное заявление сделал беглый советский и российский оппозиционер Константин Боровой в интервью украинскому ютуб-каналу «Политека Онлайн», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Арестовано 300 млрд долларов золотовалютных запасов Центрального банка. Но, во-первых, их возвратили, во-вторых, это малая часть тех триллионов, которые размещены сегодня этим режимом за рубежом. В том числе, в США. Эти все средства известны, они видимы, их невозможно скрыть», – сказал Боровой.

По его подсчетам Россия сейчас зарабатывает 600 млрд долларов на продаже нефти, и «все эти ресурсы используются для закупки оборудования в обход санкций и закупки вооружений».