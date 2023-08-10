Запад «запер» капитал в России, но ЦБ его келейно выталкивает – Глазьев

Елена Острякова .  
10.08.2023 17:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Украина, Финансы


Арест золотовалютных резервов России в западных банках в 2022 году замедлил вывод капиталов из страны.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Экономика. Верным курсом» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Арест золотовалютных резервов России в западных банках в 2022 году замедлил вывод капиталов из...

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«Введя санкции, наши противники не только заморозили российские валютные активы за рубежом, но и автоматически перекрыли каналы вывоза капиталов. Поэтому капитал уже не мог увозиться из России. Президент в тот тяжелый момент издал указ о том, что 80% валютной выручки нужно возвращать и продавать на рынке», – сказал Глазьев.

По его словам, он в тот момент предлагал государству выкупать 100% валютной выручки по выгодному для бизнеса курсу для обеспечения критического импорта. Однако предложение не было принято, и бизнес решил проблему самостоятельно.

«Но, тем не менее, в прошлом году 240 млрд в долларовом выражении так и не вернулись на российский рынок. Эти деньги зависли на счетах в других странах. Центральный банк этому способствовал. Они келейно дезавуировали указ президента и разрешили не продавать валютную выручку и, таким образом, вытолкнули деньги из страны», – сказал Глазьев.

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