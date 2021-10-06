Западные Балканы не пускают в европейский дом

06.10.2021 10:46 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Инициатива председательствующей в ЕС Словении принять до 2030 года в Евросоюз страны Западных Балкан не будет поддержано.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, давая оценку словенскому предложению.

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«Оно адресовано, в сущности, не ЕС, а Сербии, Боснии, Албании, Северной Македонии и Косово. Это заявка на особые отношения Словении с этими странами», – сказал Энгельгардт «Независимой газете».

Он добавил, что особым политическим весом нынешний председатель ЕС не обладает.

«Зато словенский премьер-министр Янез Янша выступает, я бы сказал, в диссидентской роли, озвучивая позицию центральноевропейских стран и оппонируя линии Берлина и Парижа», – добавил эксперт.

Он прогнозирует, что начавшийся в Словении саммит ЕС — Западные Балканы завершится декларациями, а не конкретными обещаниями.

«Задача саммита заключается в том, чтобы продемонстрировать приверженность самих стран ЕС евроинтеграции и подтвердить, что они готовы принять новых членов. Но какие-либо сроки вряд ли будут названы», – отмечает политолог.