31.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия
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Западные кураторы Беломайдана будут добиваться кровопролития – эксперт


Несмотря на то, что народ Белоруссии не хочет насилия, западные кураторы белорусских протестов стремятся спровоцировать в этой стране кровавые беспорядки.

Об это в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В белорусском конфликте ни одна из сторон, и это важно, не готова проливать кровь. Поэтому без вмешательства, в самом плохом понимании этого слова, со стороны кровопролития не произойдёт.

Главная опасность в том, что те, кто извне режиссируют белорусские беспорядки, заинтересованы в кровопролитии. Это сейчас самая большая беда. Потому что они уже в преддверии учебного года дестабилизируют обстановку.

Хотят не пустить детей в школы, разогнать по домам и развалить систему образования Белоруссии», – отметил Малькевич.


Напомним, ранее Татьяна Монтян заявила, что боевой силой белорусского Майдана были радикалы, подготовленные на территории Украины.

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