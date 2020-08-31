Западные кураторы Беломайдана будут добиваться кровопролития – эксперт

31.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что народ Белоруссии не хочет насилия, западные кураторы белорусских протестов стремятся спровоцировать в этой стране кровавые беспорядки.

Об это в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В белорусском конфликте ни одна из сторон, и это важно, не готова проливать кровь. Поэтому без вмешательства, в самом плохом понимании этого слова, со стороны кровопролития не произойдёт.

Главная опасность в том, что те, кто извне режиссируют белорусские беспорядки, заинтересованы в кровопролитии. Это сейчас самая большая беда. Потому что они уже в преддверии учебного года дестабилизируют обстановку.

Хотят не пустить детей в школы, разогнать по домам и развалить систему образования Белоруссии», – отметил Малькевич.

Напомним, ранее Татьяна Монтян заявила, что боевой силой белорусского Майдана были радикалы, подготовленные на территории Украины.