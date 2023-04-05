Западные спецслужбы участвуют в терактах на территории РФ – Путин

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Обстановка в новых регионах России остаётся напряжённой.

Об этом сегодня на заседании Совета безопасности заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан. Никого не жалеют, подвергают города и посёлки ракетным ударам, артиллерийским, миномётным обстрелам. Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов. Причём неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», – сказал Путин.

По его словам, сложившейся в новых регионах ситуацией пытаются воспользоваться и криминальные элементы, включая организованную преступность, наркоторговцев и финансовых мошенников.

Президент поручил силовым структурам сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения.

«Как уже отмечал, нужно обязательно опираться на местные кадры, на проверенных в деле профессионалов – людей смелых, принципиальных, знающих реальную обстановку. Прошу правительство в приоритетном порядке обеспечивать их современными техническими и информационными системами, оружием и средствами связи. При этом нужно активнее привлекать к работе, к охране правопорядка местных жителей», – сказал Путин.

Он особо подчеркнул необходимость повышать эффективность борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий.

«Следует жёстко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации. Противник использует для запугивания людей своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Здесь действовать нужно жёстко и эффективно», – указал Путин.

Политолог Сергей Марков считает, что Россия в новых регионах должна действовать жестче.

«Там разгул терроризма. Теракты происходят почти каждый день. Пока Россия демонстрирует какие-то неведомые миру чудеса мягкости. Например, те, кто помогает ВСУ наводить удары по городам, – их не расстреливают на площадях, не арестовывают с отбытием в Сибирь. Нет, их просто выдворяют на территорию Украины. То есть к заказчикам посылают. А население на новых территориях ждет и просит власти России создать аналог СМЕРШ. И там люди считают, что несколько расстрелов тех, кто схвачен на месте преступления, смогли бы резко оздоровить обстановку. Но уверен, что на Совете Безопасности гипергуманисты и такое не обсуждают», – написал Марков в своем тг-канале.