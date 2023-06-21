Западные танки и бронетехника оказались слишком переоцененными – военкор

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Хваленые западные танки, которые Украина получала под наступление, оказались слишком переоцененными. Как показала практика, они имеют массу недостатков и неплохо горят.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них были огромные надежды, они слюной взахлеб исходили про эти «Леопарды», про «Бредли». Сейчас даже немножко смешно вспоминать – эти эксперты, которые кричали, что «Леопард» – это невероятно живучая техника, потому что в наших танках бойцы сидят на боекомплекте, там карусель находится и в корпусе боекомплект находится, поэтому это очень уязвимо. А у них, видите ли, в чем преимущество «Леопарда», они боекомплект разместили в башне и специальном хвостовом отсеке, который сзади огромной дурой нависает. Он отстреливается, поэтому экипаж остается всегда живой. Но при этом, все забыли, что эти бои показали – эти башни огромные, это отличная мишень, легко в нее нацеливаться. Получается, в два-три раза больше площади нашего танка», – отметил военкор.

Хайруллин также подчеркнул, что украинские солдаты намного сильнее охотятся за российской техникой и, в первую очередь, спасают свои танки, доставшиеся от Советского Союза.

«Пытались в начале этого контрнаступления и наши СМИ продавать такой нарратив, что украинцы всеми силами спасают западную технику. А по факту я знаю, на поле боя совершенно по-другому, украинцы судорожно пытаются спасать именно нашу, советскую технику. Вообще, они дико, всеми силами охотятся за нашими танками. Им попадается Т-80 в трофей – это великое достижение для них, они там целое подразделение кладут, чтобы затрофеить хоть один танк у нас» – сказал он.