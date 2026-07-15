Атаки на Крым остановить не удаётся. Север республики – уже две недели без света

Вслед за ударом по Балаклавской ТЭС, бандеровцы атаковали Керчь – сегодня с утра город полностью обесточен, сообщают местные власти. Таким образом, запоздалые удары по Одессе по-прежнему не снижают желания врага реализовать людоедские планы по изгнанию русского населения.

Север Крыма – Армянск, Красноперекопск, Джанкой – уже почти две недели живут в режиме локального блэкаута – ежедневные удары украинских дронов разрушают магистральные сети и подстанции. За это время закончилось терпение у самых терпеливых – люди требуют ясности, когда в их домах появится свет хотя бы на несколько часов в сутки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хуже всего то, что без электричества не работают насосные станции, и помимо света в домах нет воды. Та, что доходит по сетям в краны, пригодна только для технических нужд – ржавая и с явными примесями. Горожане пишут письма во все инстанции с обеспечить подачу света хотя бы на несколько часов в день.

«Поэтапно мы будем подключать многоквартирные дома, где есть техническая возможность. Но только в строго отведенное время – с 18 до 21 часа», – заявил жителям глава администрации Армянска Василий Телиженко.

Город будет задействовать генераторы, для которых нужен запас топлива. С ним в Крыму тоже напряженка – несмотря на прямое поручение президента, бензин и дизтопливо остаются в дефиците, и цена на него самая высокая в России.

В соседнем Красноперекопске воду подают по графику два часа утром и два вечером. Зарядить мобильный телефон или пауэрбанк предлагают в городской администрации и Доме культуры – там открыли «центры содействия» – можно положить медикаменты в холодильник, подать заявку на получение госпомощи в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи за отсутствие энерго- или водоснабжения более 48 часов подряд. Жители частного сектора находятся в более выигрышном положении – люди складывают печи и очаги во дворах, чтобы готовить еду на открытом огне.

Джанкой, где нет света чуть больше недели, помимо всего прочего лишился главного заработка – железной дороги, которая здесь – бюджетообразующее предприятие. Пассажирские поезда не едут дальше Керчи, а сама станция «Джанкой» после обстрелов стала технической. Впрочем, без электричества даже технически станция работать не может. Вынуждено сокращает производство джанкойский молокозавод – предприятие «Новатор». Сотрудников отправляют в неоплачиваемый отпуск или предлагают написать заявление по собственному желанию. При явном дефиците рабочих мест, глава администрации Джанкоя Игорь Ивин рекомендовал горожанам питаться в кафе или покупать готовую еду в магазинах, которые запитаны от генераторов.

В прилегающих Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма ситуация еще хуже. Население здесь занято в сельском хозяйстве и в разгар уборочной кампании пытается найти топливо – региональный Минсельхоз свои лимиты распределяет на крупные животноводческие хозяйства, а мелкие фермеры могут надеяться только на себя. Заправить в канистры разрешенные к провозу в Крыму 200 литров топлива можно уже ближе к Каменец-Шахтинску, и на дорогу уйдет едва ли не столько же горючки. Районные заправки сухие, а цена на дизтопливо у перекупов в 220-250 рублей за литр делает сбор урожая бессмысленным.

Разряжать обстановку на север Крыма отправился глава Крыма Сергей Аксенов. В начале он пригрозил чиновникам окончанием карьеры из-за стремления «отсидеться в кустах», а затем пообещал бесплатно раздать газовые баллоны – северные районы республики негазифицированы, и в быту здесь преимущественно пользуются баллонным газом. Только если до топливного кризиса одна заправка обходилась в 1,5 тысячи рублей, то сейчас в 7 тысяч. По словам Аксенова, на этой неделе распределят около 4 тысяч баллонов.