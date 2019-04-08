Запрет венгерскому активисту на вьезд в Украину вызвал нешуточный скандал

08.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Лидеру «Демократического союза венгров Румынии» Хунору Келемену было отказано во въезде на территорию Украины с последующим запретом пересекать границу в течение полутора лет.

Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он направлялся в Ужгород на мероприятия по празднованию 30-летия местной организации – «Общества венгерской культуры Закарпатья».

По словам Келемена, он прождал на пункте пропуска около часа, после чего получил отказ во въезде от украинских пограничников, поставивших ему соответствующую печать в паспорте.

«Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу», – написал он в Facebook.

После инцидента последовала незамедлительная реакция Министерства иностранных дел Венгрии. Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали на беседу, в которой пресс-секретарь дипведомства назвал поступок украинской стороны неприемлемым и антивенгерским.

При этом посол Украины в Румынии Александр Банков сделал заявление, согласно которому активисту ранее уже был запрещен въезд на Украине, однако он попытался пересечь границу с паспортом другого государства.

«Господину Келемену Хунору запрещен въезд на территорию Украины с 03.11.2017 года. С того времени он уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, поэтому он точно знал о принятом украинской стороной решении», – утверждает дипломат на своей странице в Facebook.

Однако Хунор Келемен поспешил опровергнуть данное заявление.

«Александр Банков, посол Украины в Бухаресте, ошибается, когда говорит, что раньше я пытался въехать в Украину с венгерским паспортом. Я не был в Украине последние двадцать лет и никогда не пользовался венгерским паспортом. Я могу представить документы сегодняшнего инцидента. Я прошу посла Украины в Бухаресте Александра Банкова представить аналогичные документы, запрещающие мой предполагаемый въезд», – ответил он.

Произошедшее также прокомментировал в эфире телеканала «ZIK» закарпатский политолог Дмитрий Тужанский.

«Хунор Келемен – это не какой-то случайный человек, это не маргинал, не оппозиционер, это лидер самой большой зарубежной венгерской общины, то есть это человек, который очень часто лично встречается с Виктором Орбаном (премьер-министр Венгрии – прим. ред.). Это серьезное лицо из Будапешта, и Будапешт на это не закроет глаза по любому из поводов. Действительно, это проблема, у нас отношения с Венгрией сейчас настолько проблематичны, что это не наибольшая проблема, но это очередная проблема, которую нам, к сожалению, придется решать», – резюмировал эксперт.

Примечательно, что на фотографии страницы паспорта, опубликованной Келеменом в Facebook, надпись на украинском штампе гласит, что запрет выдан сроком на три года, однако при этом написано, что он длится с 6 апреля 2019 по 13 октября 2020 года. Остается только догадываться, специально ли украинскими пограничниками была сделана такая ошибка.