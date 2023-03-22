Заслуженный пилот России: Когда мы уже начнём войну с украинскими фашистами по-настоящему?

Максим Карпенко.  
22.03.2023 15:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Спецоперация, Украина


Нерешительная политика руководства России в деле ведения СВО привела к тому, что на второй год спецоперации обстрелы, разрушения и жертвы на территории РФ стали рутинным делом, и такая ситуация не изменится до тех пор, пока не будет отдан приказ на жесткое применение Вооруженных сил против противника.

Об этом, комментируя сегодняшнюю очередную атаку украинских морских дронов на Севастополь, «ПолитНавигатору» заявил Юрий Сытник, заслуженный пилот Российской Федерации, эксперт организации «Офицеры России».

Нерешительная политика руководства России в деле ведения СВО привела к тому, что на второй...

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«Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не начнем войну с фашистами по-настоящему.

Специальная военная операция не предусматривает тотальное наступление, ковровые бомбардировки, применение ограниченного ядерного оружия, поэтому это будет продолжаться еще до осени точно, потому что переговорный процесс пока никому не выгоден.

Мы своих целей не достигли – у нас еще Приднестровье, Одесса, Николаев, а им тоже хочется отбить назад свои территории, особенно, Крым.

А то, что идут такие провокации, говорит о том, что украинская армия довольно сильная, поставки НАТОвские и США очень мощные, поэтому у них хватает и дронов, и крупнокалиберных снарядов, машин. Сейчас танки «Леопард», идет вопрос о поставке самолетов, катеров – много вооружений поступает на Украине.

Не знаю, когда наш Генштаб и Верховный главнокомандующий примут решение о тотальной войне. Тогда и будет близка победа, а пока ее не видно», – констатировал эксперт.

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