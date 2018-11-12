Завершено сооружение опор железнодорожной части Крымского моста

12.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста. Готовы 307 конструкций, которые сейчас поэтапно принимают на себя пролетные строения, — 160 тысяч тонн металлоконструкций, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на официальном сайте Крымского моста.

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«Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках — более 100 метров. Непростой грунт и частые штормы сильно осложняли работу, но все удалось сделать качественно и в срок», — рассказал председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

Основной этап строительства железнодорожной части Крымского моста на сегодня — установка пролетов. На 8 строительных участках пролетами уже перекрыто более 15 километров трассы. На готовых пролетах последовательно со стороны таманского берега формируется верхнее строение пути железной дороги: на данный момент уложено более 9 из 38 км рельсошпальной решетки.

Завершение установки пролетов на суше и в море планируется в первом квартале 2019 года. Осенью следующего года на мосту будет завершено устройство верхнего строения пути. Железнодорожное движение откроется в декабре 2019 года.