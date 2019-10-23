«Здесь хозяин Рефат и Эрфан». Русских в Крыму объявили временными

23.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Каждый приехавший в Крым россиянин должен чувствовать себя на полуострове «как гость».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил меджлисовский пропагандист, бывший российский либеральный журналист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, «хозяевами» Крыма являются «Рефат, Эрфан и Лиля».

«Не отдавать им землю! Просто там быть. Понятно, что мы их не можем победить сейчас, но мы должны там быть. Они должны знать, кто хозяева. Они должны каждый день идти и видеть: «Я тут временно нахожусь, хозяин – вот он». Хозяин – это Рефат, хозяин – это Эрфан, хозяйка – это Лиля, хозяйка – это Зера, а не это чувак, который приперся к нам на родину и думает, что если у него морда квадратная и есть аусвайс, то он. Нет, это будет не вечно все», – заявил Муждабаев.