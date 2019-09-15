Зе-банда начала штамповать в Раде законы в угоду транснациональным компаниям

15.09.2019, Киев, Игорь Петров

Скоростное принятие законов в Верховной Раде силами пропрезидентской фракцией «Слуга народа» таит колоссальные угрозы для общества – без обсуждения через парламент «пропихиваются» нововведения, выгодные транснациональным корпорациям накануне анонсированной командой Владимира Зеленского продажи черноземов и новой волны приватизации.

Об этом народный депутат Олег Волошин заявил в ток-шоу «Голос народа» на телеканале 112 Украина, передает кореспондент ПолитНавигатора.

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«В режиме принтера принимаются достаточно дикие вещи. Я даже сам общался, один из моих преподавателей в Институте международных отношений, который читает лекции по международному праву, профессиональный юрист. Я ему говорю: «вы же видите, тут очевидные нарушения». Он говорит: «да, я как юрист вижу, но как солдат партии не могу позволить себе за них не голосовать».

Вчера удалось завалить голосование, победа, по такому милому вроде как законопроекту про внесение изменений в Закон относительно определения Украины правопреемницей УССР.

У нас до сих пор действуют законы, защищающие наемных работников, с начала 70-х годов. Я подозреваю, что внесение этих изменений было от тех транснациональных корпораций, которые хотели – «давайте избавимся от советских законов». Одним голосованием можно было отменить весь трудовой кодекс. И у нас нет декретных отпусков, человека можно уволить как угодно, и т.д.», – заявил Волошин.