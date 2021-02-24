Зе-дипломатия: Посол Украины опозорился перед японским императором

24.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский спровоцировал дипломатический скандал поздравлением японского императора.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет харьковский преподаватель японского языка Борис Мороз, рассказавший, как Корсунский поздравил императора в своем «Твиттере».

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По словам эксперта, посол назвал императора недопустимым словом 皇帝, хотя нужно было писать 天皇.

«И, господи, он обращается к императору в стиле, в котором допустимо обращаться к другу, с которым ты пьешь пиво. То есть нет никаких суффиксов вежливости. Вообще. Надо поблагодарить японцев, которые поняли, что наш посол просто ввел фразу в переводчик и большинство очень вежливо написало «Спасибо, но в следующем году, пожалуйста, говорите 天皇, и посол сейчас ретвит тех, кто понял. Но тех японцев, кто обиделся господин Сергей банит, вместо того чтобы извиниться», – пишет Мороз.

Он уточняет, что Корсунский, с мая 2020 года работающий в Японии, по образованию физик.

«То есть Япония посылает к нам послов, которые разговаривают на украинском лучше некоторых местных. А мы отвечаем человеком, который, не знает ни языка, ни на традиций и еще и не может извиниться. Это состояние нашей дипломатии времен Зеленского», – подчеркивает автор.

Он также приводит слова одного из японцев, которого забанил украинский посол: «Простите, но такой стиль общения не является допустимым. Стоит внимательно проверять стиль, обращаясь к коронованной особе вроде королевы Елизаветы или Императора Японии».

«Кто в Министерство иностранных дел Украины может объяснить, почему этот человек стал послом в Японии? Вы там магическую шарик потрясли, чтобы определить кто куда едет, или какая техника назначения используется?», – недоумевает Мороз.