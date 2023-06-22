Зе-политолог жалуется, что «Леопарды» оказались бесполезными на поле боя

Вадим Москаленко.  
22.06.2023 09:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Танки натовского производства, которые Украина более полугода просила у Запада, оказались совершенно бесполезными в начавшемся наступлении.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Танки натовского производства, которые Украина более полугода просила у Запада, оказались совершенно бесполезными в...

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«У нас была разогрета тема танков, и в общественном мнении сложилась тема: «Всё, у нас появятся «Леопарды», это решит исход дела». Появилось несколько сот «Леопардов», которые надо было ещё доукомплектовать. Но, во-первых, этого не очень достаточно для наступления. Там эшелонированная оборона, и вопрос как преодолевать минные поля, артиллерию», – сказал политолог.

Он возмутился, что вместо танков надо было требовать от Запада средства ПВО.

«У россиян перевес в воздухе. И это даже не самолёты, а боевые вертолёты. И наши сбивают, но явно не хватает огневых средств ПВО. Все про танки, «давай танки», а оказалось, что необходимо нечто другое. Не только танки необходимы для наступления», – добавил Фесенко.

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