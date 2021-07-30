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30.07.2021, Донецк, Алексей Муратов
 
Авторская колонка, беспредел, геноцид, Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Цены, Экономика коллапса
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Зе-Робин Гуд: Зеленский отбирает последнее у бедных и обогащает своих пособников

Новости УкраиныСовершенно очевидно, что Владимир Зеленский за пять лет своего президентства решил полностью распродать Украину...

Совершенно очевидно, что Владимир Зеленский за пять лет своего президентства решил полностью распродать Украину и обеспечить безбедную старость своим потомкам на многие поколения вперёд.

Его провинциальная наглость, как и финансовые аппетиты, не знают границ. Поэтому пополнять собственную Зе-казну «гарант» будет не только за счёт работы рынка земли и повальной коррупции, которая при его президентстве обрела немыслимые масштабы.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Зе-президент нацелен на конфискацию жилья и блокировку банковских счетов украинцев, не оплачивающих коммуналку.

В ходе предвыборной борьбы с Порошенко за президентское кресло пан Зе клятвенно обещал снизить тарифы на коммунальные услуги. Но после победы Зеленского оказалось, что его тарифные заявления – всего лишь шутка.

За два года Зе-президентства от подобных «шуток» очень невесело стало жителям Украины, которым тарифы на ЖКХ поднимают практически ежемесячно. Преобладающая часть населения «незалежной» не способна оплачивать коммунальную квитанцию, потому что в «европейской державе» глубочайший экономический кризис, безработица и растущий внешний долг, уже превышающий 92 миллиарда долларов.



Большинство украинцев банально голодают, поэтому говорить об их возможности оплаты за свет, газ, тепло и воду нет смысла. Но долги-то накапливаются, а тарифы продолжают расти. К примеру, в новом отопительном сезоне одно только тепло подорожает на 70% (!)

Для афериста Зеленского очень выгоден устроенный им коммунальный геноцид. Ведь его Зе-банда разработала супер выгодную схему, согласно которой за неуплату коммуналки должников будут выселять из квартир, а их жильё спустят с молотка, собственно, как и всю Украину.

По сути, Владимир Зеленский «крышует» рейдерский захват в стране и устроил в «незалежной» времена похлеще «лихих» 90-х. В первую очередь, «злостным неплательщикам» заблокируют их банковские счета (при наличии таковых).

Если же счёта в банках отсутствуют, Зе-рейдеры поставят «зелёную» метку на имеющихся земельных участках украинцев, их дачах, квартирах или домах.

Президент Зеленский стал для населения Украины антиподом Робин Гуда: он отнимает последнее у нищих и распределяет награбленное между своими пособниками. Весёлый и «свой» Вова из Кривого Рога стал приговором для «незалежной» и её жителей.

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