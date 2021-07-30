Зе-Робин Гуд: Зеленский отбирает последнее у бедных и обогащает своих пособников

30.07.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Совершенно очевидно, что Владимир Зеленский за пять лет своего президентства решил полностью распродать Украину и обеспечить безбедную старость своим потомкам на многие поколения вперёд.

Его провинциальная наглость, как и финансовые аппетиты, не знают границ. Поэтому пополнять собственную Зе-казну «гарант» будет не только за счёт работы рынка земли и повальной коррупции, которая при его президентстве обрела немыслимые масштабы.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Зе-президент нацелен на конфискацию жилья и блокировку банковских счетов украинцев, не оплачивающих коммуналку.

В ходе предвыборной борьбы с Порошенко за президентское кресло пан Зе клятвенно обещал снизить тарифы на коммунальные услуги. Но после победы Зеленского оказалось, что его тарифные заявления – всего лишь шутка.

За два года Зе-президентства от подобных «шуток» очень невесело стало жителям Украины, которым тарифы на ЖКХ поднимают практически ежемесячно. Преобладающая часть населения «незалежной» не способна оплачивать коммунальную квитанцию, потому что в «европейской державе» глубочайший экономический кризис, безработица и растущий внешний долг, уже превышающий 92 миллиарда долларов.

Большинство украинцев банально голодают, поэтому говорить об их возможности оплаты за свет, газ, тепло и воду нет смысла. Но долги-то накапливаются, а тарифы продолжают расти. К примеру, в новом отопительном сезоне одно только тепло подорожает на 70% (!)

Для афериста Зеленского очень выгоден устроенный им коммунальный геноцид. Ведь его Зе-банда разработала супер выгодную схему, согласно которой за неуплату коммуналки должников будут выселять из квартир, а их жильё спустят с молотка, собственно, как и всю Украину.

По сути, Владимир Зеленский «крышует» рейдерский захват в стране и устроил в «незалежной» времена похлеще «лихих» 90-х. В первую очередь, «злостным неплательщикам» заблокируют их банковские счета (при наличии таковых).

Если же счёта в банках отсутствуют, Зе-рейдеры поставят «зелёную» метку на имеющихся земельных участках украинцев, их дачах, квартирах или домах.

Президент Зеленский стал для населения Украины антиподом Робин Гуда: он отнимает последнее у нищих и распределяет награбленное между своими пособниками. Весёлый и «свой» Вова из Кривого Рога стал приговором для «незалежной» и её жителей.