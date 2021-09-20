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20.09.2021 19:32 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, ЖКХ, Медицина, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса
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Зе-власть согласовала бюджет на медицину, образование и социалку ниже установленной законом нормы

Новости УкраиныНа социальные статьи расходов в 2022 году Украина выделит не больше денег, чем в...

На социальные статьи расходов в 2022 году Украина выделит не больше денег, чем в 2021 году, и объем этих расходов по-прежнему будет намного ниже, чем это установлено законодательством Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас правительство очень сильно хвастается ростом средней заработной платы. Если взять данные за июль этого года в отношении к июлю прошлого года, то средняя заработная плата в Украине выросла на 10,2%. А вы знаете уровень инфляции за это время? Даже когда мы видим цифры, которые даются Госкомстатом, то мы видим, что роста, по сути, нет.

Что касается социального блока по бюджету, то, конечно же, это мало – потому что в каждом проекте бюджета чётко прописано, что на этот год расходы по льготам, разным социальным группам, не устанавливаются так, как это устанавливает закон. Кабинет министров устанавливает это, исходя из наличных ресурсов.

Если привести пример расходов на медицину, то ситуация кардинально не поменяется в сравнении с тем, как у нас всё в этом году, когда кричат что не хватает концентраторов, не хватает обеспечения, ничего не хватает. В следующем году в этом плане ничего не поменяется.

Та же самая ситуация – с образованием. У нас бюджет Национальной академии наук – 6,8 млрд гривен, это фактически тот же бюджет, который планировался на один президентский университет. Нет никаких революционных изменений, которые бы действительно поменяли государственную политику», – сказал Игорь Чаленко.

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