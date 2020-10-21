Зеленский – британский сексот

21.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Владимир Зеленский за год с небольшим доказал свою президентскую «уникальность»: помимо официального разбазаривания Украины, он стал национальным предателем и «легальным» агентом западных спецслужб.

Не успел Зеленский насладиться громким титулом «топ-ньюсмейкера», которым его нарекли Зе-пиарщики после «исторического» визита в Великобританию 7-8 октября, как кто-то подложил украинскому президенту свинью. В СМИ просочилась информация о том, что гарант (???) суверенной «державы» в перерыве между лимонничанием с королевской четой и выпрашиванием денег у Бориса Джонсона, тайком сбегал «на ковёр» к главе британской разведки Ми-6 Ричарду Муру.

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Встреча президента Украины Зеленского с главой британской разведки – это прямое нарушение дипломатических стандартов. Ранг пана Зе как лидера «суверенной» страны гипотетически выше ранга главы британской внешней разведки. На подобной встрече вместо государственного лидера должен был присутствовать только лишь глава СБУ Иван Баканов. Но так как Зеленский фактически не является значимой политической фигурой, указания от британских спецслужб получил именно он, а Баканов лишь стал понятым в этом деле.

Британские журналисты уже окрестили встречу шефа разведки с президентом Украины исключительной. По сути, чему удивляться? Пан Зе пока не совершил ни одного поступка, который бы доказал его способность к самостоятельному принятию решений. Всё, что делает Владимир Зеленский на посту президента «суверенной» страны – неукоснительно выполняет поручения Запада.

Аудиенцию с кадровым офицером разведки Муром Зе-президент намеревался утаить. Но, всё тайное становится явным. Можно предположить, что факт встречи Зе с Ричардом Муром «слили» сами британцы, тем самым публично вылив на его пустую голову ведро помоев и посадив украинского президента на короткий поводок.

Суть «беседы» Зеленского с главным британским разведчиком – тайна за семью печатями. Сам пан Зе, которому пришлось публично сознаться в контактах с британской разведкой, «поклялся», что говорил только о «защите суверенитета Украины».

Понятно одно, эта встреча настолько напугала пана Зе, что он буквально язык проглотил. Даже его ближайшему окружению не известно, чем же так запугал «слугу» народа главный разведчик Великобритании Ричард Мур.

В Офисе президента витает информация, что на «тайной встрече» Мур озвучил Зеленскому требования на корню зарубить какие-либо поползновения Украины в российскую сторону. Вероятнее всего, британцы обеспокоены тем, что в «незалежной» усиливается волна негатива в отношении внешнего управления и крепнет желание большинства граждан помириться с Россией, стать ее составляющей. Этого Запад допустить не может – не для того он 29 лет разрушал украинскую государственность, вливая в этот процесс многомиллиардные суммы.

Известно и то, что Мур выступает за более тесные связи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым подружился в бытность послом Великобритании в Турции. С его помощью глава Ми-6 намерен оказывать давление на Россию. Одним из первых результатов «дружеской беседы в офисе Ми-6» можно считать прибытие Зеленского на поклон Эрдогану. Традиционно, как и у всех мировых лидеров, Владимир Зеленский попросил у турецкого коллеги военной помощи и содействия в возвращении Крыма, «углубляя» украино-турецкое сотрудничество.

Мальчишка, возглавивший «незалежную» страну, убедился, что им управляют серьезные фигуры, от которых зависит его дальнейшая судьба. При малейшем неповиновении украинского кварталовца британским «Джеймсам Бондам» они подкинут в мировое информационное пространство еще немало компрометирующих фактов о Зеленском. И тогда-то уж, бывшему юмористу будет не до смеха…

Но как бы ни прислуживал Владимир Зеленский агентам западных разведок, как бы ни старался угодить всем и вся, продолжая рушить украино-российские отношения, для своих хозяев он лишь марионетка, которой можно и должно управлять по своему усмотрению. Что и показала встреча с Муром.

Переступив порог логова иностранных разведслужб, он совершил государственную измену стране, которая взрастила его и обеспечила Зе-мальчику безбедную жизнь. Британская гастроль украинского «лидера» стала 100-процентным доказательством того, что Зе-украинский президент – сексот, который при малейшей необходимости, продаст Родину с потрохами. Если уже не продал…