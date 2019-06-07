07.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский должен прекратить дурачить украинцев курсом в НАТО и ЕС – Савченко

Заявления президента Украины Владимира Зеленского касательно чёткого курса в НАТО и ЕС повторяют действия его предшественника Петра Порошенко.

Вместе с тем, эти усилия являются лишь пропагандистским обманом украинцев, что является большой ошибкой нового президента.

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Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявила недавно вышедшая из тюрьмы депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дискредитированная Верховная Рада дискредитирует Конституцию Украины. Я не могу понять этой позиции, я могу это воспринять только как очередные рядовые фразы, которые в виде какой-то корректности, толерантности, содружества заявлены», – рассказала она, отвечая на вопрос о её отношении к заявлениям Зеленского в Брюсселе.

«Потому что, во-первых, предыдущие посылы президента Зеленского, тогда ещё кандидата, были – что нам нужно пересмотреть на референдуме опрос подхода стратегического вступления в НАТО, в ЕС. Я считаю, что это были правильные подходы.

Во-вторых, занесены изменения в Конституцию, в принципе, незаконно, и я считаю, что за неконституционные такие вот решения и неконституционные законы должна понести ответственность и Верховная Рада, и президент в том числе, предыдущего созыва, то есть, этой каденции Порошенко и эта Верховная Рада. Не думаю, что это какой-то результат, это более похоже на повтор тех ошибок, которые делал Порошенко и, надеюсь, Зеленский их не допустит», – отметила нардеп.

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