06.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса
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Зеленский фатально заблуждается – Европа Украине ничего не «должна»


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен принять Украину в качестве члена, но в самоцй Европе так не думают.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил политический и международный эксперт Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2002 году, 17 лет тому назад, риторика Кучмы была почти такая же – Европа должна определиться относительно Украины. В 2020 году и Зеленский говорит то же самое, употребляет слово «должен». «ЕС должен». Но никто никому ничего не должен. И ЕС не должен Украине абсолютно ничего», – сказал эксперт.

ЕС требует от Украины реформ и стремится поставить в зависимость от себя. Непонятно, куда идут деньги, которые ЕС выделяет Украине, рядовые украинцы ничего не получают от такой помощи.

«Если подытожить, то Европа говорит: сначала реформы, потом покажите нам улучшение своей жизни. И тогда мы уже будем рассматривать вопрос – присоединять нам вас или нет.


И когда Европа нам говорит: «нельзя заменять Сытника», «нельзя заменять Холодницкого», то нам Запад в очередной раз диктует. Не дай Бог будет независимость Антикоррупционного суда.

Еврокомиссар оговорился, что ЕС – не банкомат и не благотворительный фонд. Действительно, они нас кредитуют. Но у меня как у гражданина Украины простой вопрос – я не вижу отчетов, но деньги эти есть, их много. Почему же тогда моя жизнь и жизнь моих родственников не изменяется? Почему дела не идут лучше? Или всю эту помощь разворовывают, или европейские чиновники сами в доле», – делает вывод Вакаров.

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