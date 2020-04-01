Зеленский не справляется с самым простым: Борщ и гречка становятся украинцам не по карману

01.04.2020, Киев, Игорь Петров

Самые доступные продукты на Украине подорожали в два раза, а президент Украины озабочен только продажей земли.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только за последние пару недель капуста подорожала на 86%, морковка и свекла – почти на 50%, картошка – на 40%, гречка – в полтора раза. Что случилось, почему выросли в цене эти продукты? В чем проблема – их не стало? Нет, они есть. Инфляции нет, потому что денег нет, деньги людям не дают.

Почему допустили подобную спекуляцию, не отдали под суд тех, кто торгует тест-полосками для коронавируса – в десять раз дороже? Почему не под судом «слуга народа», который маски из Украины вывез? Почему не под судом те, кто продает в супермаркетах по такой цене продукты питания?

Нет таких объективных обстоятельств, чтобы можно было сказать: «ну да, цены надо было поднять». Чушь собачья, когда говорят, что города перекрыты. Фуры как ездили, так и ездят. Продукты питания как выращивались, так и выращиваются.

Почему президент Зеленский ничего не сделал, чтобы это остановить, и правительство никак на это не отреагировало? Президент и правительство не выполняют даже самых простых своих функций. Почему гречка подорожала? Вы об этом выступите и расскажите людям, а не о том, что кредиты надо брать, и землю продавать», – сказал Гольдарб.