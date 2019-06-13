13.06.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Донбасс, Россия, Украина
Просмотров:

Зеленский получил новую оплеуху из Донецка

Украинский президент Владимир Зеленский, отвергнувший переговоры с ЛДНР и анонсировавший информационную войну за возвращение Донбасса под контроль Киева, получил новый сигнал из Донецка – в среду здесь состоялись масштабные торжества по случаю Дня России.

Торжественный митинг на главной площади Донецка собрал порядка 40 тысяч жителей Республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наши матери у колыбели поют нам песни на русском языке, наши дети воспитываются на русских сказках и былинах, мы с вами поём русские песни, мы живём с любовью к России», – обратился к гостям праздника солист Донецкой государственной академической филармонии Дмитрий Читах.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика продолжает путь к воссоединению с Родиной – Россией.

«Мы прошли уже большой путь домой. Уверен, мы достигнем своей цели. Пусть российский триколор гордо развевается над нашей общей, необъятной Родиной», – сказал он.

Пушилин также заявил о намерении объявить День России государственным праздником в ДНР, и уже в следующем году отпраздновать его в официальном статусе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть