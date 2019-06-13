Зеленский получил новую оплеуху из Донецка

13.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинский президент Владимир Зеленский, отвергнувший переговоры с ЛДНР и анонсировавший информационную войну за возвращение Донбасса под контроль Киева, получил новый сигнал из Донецка – в среду здесь состоялись масштабные торжества по случаю Дня России.

Торжественный митинг на главной площади Донецка собрал порядка 40 тысяч жителей Республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши матери у колыбели поют нам песни на русском языке, наши дети воспитываются на русских сказках и былинах, мы с вами поём русские песни, мы живём с любовью к России», – обратился к гостям праздника солист Донецкой государственной академической филармонии Дмитрий Читах.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика продолжает путь к воссоединению с Родиной – Россией.

«Мы прошли уже большой путь домой. Уверен, мы достигнем своей цели. Пусть российский триколор гордо развевается над нашей общей, необъятной Родиной», – сказал он.

Пушилин также заявил о намерении объявить День России государственным праздником в ДНР, и уже в следующем году отпраздновать его в официальном статусе.