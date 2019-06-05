Зеленский поставил крест на любых вариантах компромисса с Россией

05.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Заявления президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Брюссель о курсе на вступление в НАТО делают невозможным возвращение ЛДНР в состав украинского государства.

К такому выводу приходит киевская интернет-газета «Страна», обратив внимание, что в Брюсселе Зеленский не сказал о референдуме по вступлению в НАТО, который недавно сам же и предлагал провести.

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«Второй и более важный аспект «натовских» заявлений президента – это по сути крест на любых вариантах компромисса с Россией, которая готова договариваться с нейтральной Украиной. А вот в качестве члена Альянса Украина – однозначный оппонент, угрожающий РФ прямо на ее западных границах. А это значит, что уже самой России не будет никакого резона способствовать реинтеграции Донбасса, если даже Киев проявит желание идти в этом вопросе на компромисс. Ведь окончание войны и реинтеграция приблизят Украину к вступлению в НАТО (устав запрещает принимать страны, имеющие территориальный конфликт)», – отмечается в публикации.

«Понятное дело, что заявления Зеленского пока что приближают Украину к НАТО не сильнее, чем закрепленные недавно в Конституции статьи. Но дают понять Кремлю, что договариваться с тем, кто стремится во враждебный Москве альянс, в общем-то непонятно уже и о чем», – резюмирует издание.