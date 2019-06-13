Зеленский решил использовать старый трюк Порошенко

13.06.2019, Киев, Козаченко

Команда президента Украины Владимира Зеленского якобы разработала мирный план по Донбассу, но никому его не показывает.

На эту странность в «Известиях» обращает внимание директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«В настоящий момент анонсируется его [мирного плана] презентация после консультации с европейскими партнерами. Только есть ощущение, что это очередной прием из арсенала предыдущего президента, который на протяжении почти всей своей каденции рассказывал о существующем плане. Правда его никто так и не увидел. А все официальные обращения Украины в ООН содержали уж очень краткий набор пожеланий, сводившийся к желанию получить контроль над границей России и республик», – отмечает эксперт.

«Понятно, что в условиях избирательной кампании на Украине у всех политических сил от оппозиционеров до радикалов внезапно появились планы урегулирования конфликта. Только вот незадача: они настолько секретные, что находятся исключительно в головах некоторых политиков, а у большинства, видимо, и вовсе в «облаке» за океаном», – иронизирует Денисов.