13.06.2019, Киев, Козаченко
 
Война, Донбасс, Политика, Россия
Просмотров:

Зеленский решил использовать старый трюк Порошенко

Команда президента Украины Владимира Зеленского якобы разработала мирный план по Донбассу, но никому его не показывает.

На эту странность в «Известиях» обращает внимание директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В настоящий момент анонсируется его [мирного плана] презентация после консультации с европейскими партнерами. Только есть ощущение, что это очередной прием из арсенала предыдущего президента, который на протяжении почти всей своей каденции рассказывал о существующем плане. Правда его никто так и не увидел. А все официальные обращения Украины в ООН содержали уж очень краткий набор пожеланий, сводившийся к желанию получить контроль над границей России и республик», – отмечает эксперт.

«Понятно, что в условиях избирательной кампании на Украине у всех политических сил от оппозиционеров до радикалов внезапно появились планы урегулирования конфликта. Только вот незадача: они настолько секретные, что находятся исключительно в головах некоторых политиков, а у большинства, видимо, и вовсе в «облаке» за океаном», – иронизирует Денисов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть