Зеленский угрожает санкциями олигархам и пользователям Интернета из России

16.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Пользователи Интернета из России массово позволяют себе оскорбительные и «грязные» высказывания в адрес Украины и её руководства. За это официальный Киев будет подвергать своих обидчиков санкциям.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для начала Данилов, комментируя итоги сегодняшнего заседания Совбеза, сообщил, что к сентябрю, когда возобновит после каникул работу Верховная рада, будет подготовлен проект системы мониторинга лиц, попадающих под категорию «олигарх».

«СНБО и президент Украины поручили аппарату Совету безопасности Украины, членам Совета нацбезопасности Украины, Антимонопольному комитету, СБУ, всем органам центральной исполнительной власти к 7 сентября подготовить проект системы мониторинга, касательно тех лиц, которые мы с вами привыкли называть «олигархами». Система будет понятной, все поймут, касательно чего будет выполняться мониторинг, чем именно эта система мониторинга будет. И к 7 сентября, к началу открытия новой сессии Верховной рады, она уже должна быть готовой, и мы сможем её вам представить», – объявил Данилов.

«Как так, списка олигархов нет, а мониторинг есть? То есть, за кем будем мониторить?» – спросил один из журналистов.

«Мы делаем матрицу, по которой будут проходить все люди. Потому что у вас могут быть в вашем представлении одни люди, а когда они будут заложены в эту матрицу, получится, что по ним совершенно другая ситуация. Для того чтобы мы понимали, о ком идёт речь, потому что очень часто происходит подмена понятий», – сумбурно пояснил Данилов.

В качестве примера такой «подмены понятий» он упомянул трактовку в СМИ своего выступления несколькими днями раньше, где Данилов грозил наказаниями критикам украинской власти в Сети.

«Когда мы с вами были на брифинге, который я давал на улице, если вы помните, я не говорил, что мы должны в Facebook начинать преследование каких-то людей. Я говорил совершенно другие вещи, я говорил о политической грязи относительно нашей страны, относительно нашего руководства, это не имеет ничего общего с критикой», – оправдывался чиновник.

По традиции, в итоге во всем оказалась виновата Россия.

«Критика позволяется, она должна быть обязательно. Мы за то, чтобы вы нам откровенно предлагали какие-то вещи, но когда оно переходит определенную грань, то эти вещи недопустимы, когда оскорбляют нашу страну, оскорбляют наше руководство, то именно об этих людях ведётся разговор. Их, к сожалению, наша система мониторинга выдаёт, что 90% этих людей зарегистрированы на сайтах РФ, они с адресом из РФ. Хочу, чтобы вы это понимали, хотя у нас и собственных, к сожалению, хватает», – добавил Данилов.