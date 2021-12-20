Зеленского обвинили в прямых закупаках угля из ЛДНР

Новости Украины

По логике украинских властей, транспортировка «вражеского» газа через всю страну – это нормально, а прямые закупки у России – предательство.

Об этом на пресс-конференции в Кмеве заявил политолог Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю логику властей, того же Шмыгаля, он заявляет, что мы заинтересованы в сохранении транзита российского газа через территорию Украины, но покупать именно для нашего потребления газ не будем. Это как получается? Можно транспортировать вражеский газ, а покупать – нет? Я хочу, чтобы мне они объяснили, но я общаюсь с представителями властей и депутатами, они как-то отмалчиваются постоянно, им сказать нечего. То есть, логику Шмыгаля я понять не могу в этом плане. Если вы прокачиваете российский газ, и не просто прокачиваете, а ещё постоянно говорите, что не запускайте «Северный поток-2», давайте мы будем больше прокачивать, так давайте тогда и покупать напрямую», – возмущался политолог.

Он добавил, что подобные схемы официальный Киев «проворачивает» и с углём.

«Был уже ряд расследований – журналистов, отдельных политиков, и была информация, что этот весь уголь, который везут и поездами, и баржами, это на самом деле донецкий уголь из неподконтрольных территорий. Просто, даже очень часто он даже не движется через территорию Белоруссии или Польши. То есть, он даже физически проходит из Донецка на подконтрольную территорию. Я думаю, что не могут частные лица заниматься такими поставками. Одно дело, возить контрабандой муку из ОРДЛО в Украину или, наоборот – из Украины в ОРДЛО, это я ещё могу понять, или фломастеры. А другое дело вот такие колоссальные поставки угля. Просто, к сожалению, на этих механизмах, на этих схемах сидят чиновники, которые зарабатывают на украинцах, придумывают нам формулы какие-то – то «Роттердам плюс», то «Пенсильвания плюс». А на самом деле очень часто этот уголь даже не движется по территории других стран», – рассказал Гайдай.