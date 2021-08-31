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31.08.2021 19:33 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Украина, Экономика коллапса
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Зеленского призвали падать Байдену в ноги – только не возвращаться со «зрадой»

Новости УкраиныУкраинской делегации на переговорах президентов Украины и США в Белом доме нужно сделать всё,...

Украинской делегации на переговорах президентов Украины и США в Белом доме нужно сделать всё, чтобы вместо каких-либо обязательств Киев получил от американцев новое вооружение и гарантии стабильности на будущее.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в США, экс-замминистра иностранных дел Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть вопросы обороны и безопасности, у нас есть вопросы… Донбасс – Крым. То есть, эти вопросы будут ключевыми. И у меня в этом есть больше опасений на самом деле, особенно после того, как много вещей за нашей спиной решалось. И Германия – Россия, и Германия – США, и Россия – США.

И вот тут нужно, чтобы делегация сработала так, чтобы не навязали какие-то решения, которые сейчас не отвечают нашим интересам. А вместо этого привезти результат в виде новых типов вооружения, увеличения военной помощи, и какое-то виденье на будущее, каким мы с США видим будущие годы сотрудничества», – заявил Чалый.

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