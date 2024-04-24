Зеленскому ничего не грозит, кроме печенек Госдепа – Марочко

Очередной Майдан на Украине возможен, но только для того, чтобы отстранить просроченного президента Зеленского и привести к власти Залужного.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Залужный для Зеленского – это проблема номер один. Даже очень лояльные Зеленскому структуры по рейтингам больше доверяют Залужному. Сейчас Зеленский, по сути, просроченный президент, и с 21 мая его уже нельзя будет называть президентом. По факту, он будет узурпировать власть. И в этот момент как раз может произойти событие, так называемый Майдан, но, опять же, проплаченный Западом. Они всегда ставят не нескольких кандидатов, и если Вашингтон не будет устраивать Зеленский, его могу поменять на Залужного. Однако от смены слагаемых сумма не меняется – что Зеленский, что Залужный, всё в руках Белого дома. Сейчас те события, которые происходят вокруг Залужного говорят о том, что Зеленский пытается устранить своего конкурента, чтобы делали ставки только на него – и оставаться у власти», – отметил он.

Никакие другие причины не приведут к массовым народным волнениям, считает Марочко. Во-первых, для этого нужна поддержка извне, а во-вторых, репрессивная машина перемолола основные протестные силы.

«Все подобные акции оплачиваются тем же самым Западом, никто просто так не пойдёт. Возьмём события 2014-13 года – это всё было проплачено, это уже даже не скрывается. Устроить Майдан людям, которые запуганы и находятся в тоталитарном государстве, просто нереально. Там репрессивные органы работают с бешеными оборотами, и партизанское движение, конечно, существует, но чтобы сделать массовое движение – для этого нужна, как минимум, помощь дружественных стран. Чтобы волеизъявление граждан было услышано», – заключил Марочко.