Зеленскому обещают крайне неприятное и болезненное лишение полномочий

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Владимир Зеленский имеет карт-бланш от Запада на продление срока президентства, однако это может привести к бунту и госперевороту.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сигналы пошли из Запада ровно такие: «Мы будем и дальше продолжать считать Зеленского легитимным президентом до окончания военного положения». Другое дело, что военное положение может быть продлено и после того, как будет подписано перемирие», – сказал Бондаренко.

Однако он подчеркнул, что в таком случае Зеленского могут попытаться свергнуть.

«Я думаю, мы должны быть готовы к долгому президентству Зеленского. Так же, как и Зеленский должен быть готов к тому, что его эксперименты над народом приведут к тому, что его надежды на долгое президентство могут завершиться достаточно нелегитимным путём. Я просто говорю о такой возможности, ни в коем случае не призываю ни к каким нелегитимным действиям. Но быть готовыми к такому… как историк, я просто обязан сказать, что такие методы история человечества знала», – добавил политолог.