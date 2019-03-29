Жители ДНР все больше отдаляются от Украины

29.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Почти половина жителей ДНР считает, что предстоящие выборы президента Украины являются фарсом, а более трети вообще не следят за украинской политикой.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного DNR LIVE.

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Так, лишь 9,2% респондентов убеждены, что кандидат Юрий Бойко в случае своей победы сможет остановить войну, 1,8% считают, что с этой задачей способен справиться Владимир Зеленский. Всего 0,2% опрошенных полагают, что войну остановит Юлия Тимошенко. 7% участников опроса считают, что ни один из вышеперечисленных кандидатов в президенты не способен остановить войну.

При этом ни один из опрошенных не отдал свой голос действующему президенту Петру Порошенко.

Кроме того, 35,5% опрошенных заявили, что не следят за украинской политикой, а 46,3% назвали предстоящие выборы фарсом.

Также указывается, что результаты ответов респондентов во всех возрастных группах не имеют существенных отличий. Опрос был проведен на улицах Донецка в марте 2019 года. Всего опросили 961 респондента в соответствии с выборкой.