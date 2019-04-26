Жители Донбасса с паспортами РФ будут под полной защитой России

26.04.2019

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о выдаче паспортов гражданам ЛНР и ДНР является единственно верным в условиях продолжающегося геноцида жителей Донбасса украинской стороной.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что президент РФ принял правильное и своевременное решение, поскольку киевский режим сделал всё для уничтожения,и удушения Донбасса.

«Была введена экономическая блокада, полностью прекратились выплаты социальных пособий, пенсий, других видов обязательств государства Украина перед частью своих сограждан, проживающих на территории ЛНР и ДНР. Фактически, украинская армия, украинское государство в отношении этой части граждан Украины, проживающих на Донбассе, проводило политику государственного терроризма, геноцида, уничтожения с помощью армии, других силовых структур, карательных подразделений украинских националистов, тяжёлых видов вооружений народа Донбасса», – напомнил Коротченко.

По его словам, Путин «перехватил стратегическую инициативу по всей повестке украинской тематики».

«Хочу сказать, что, как минимум, 20 миллионов проживающих на Украине граждан Украины готовы уже сейчас получить российские паспорта и войти в состав Российской Федерации», – утверждает Коротченко.

Также он журналист подчеркнул, что в соответствии с конституционными нормами, РФ теперь будет иметь право использовать для защиты молодых республик, в случае необходимости, и силовые методы.

«Это новая геополитическая реальность. Мы её приветствуем. И в заключение хочу сказать, что мы принимаем к сведению те вопли и тот вой, который сегодня раздаётся, в связи с этим решением, но пересмотрено оно не будет. Точно так же, как вхождение в своё время Крыма в состав РФ в результате общенационального референдума в Крыму, сегодня мы приветствуем наших соотечественников, которые будут частью великого народа Российской Федерации», – резюмировал Коротченко.