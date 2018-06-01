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Жители Славянска взбунтовались против грабительских тарифов
Сотни жителей подконтрольного Киеву города Славянска вышли на акцию протеста.
Об этом говорится в сюжете украинского «Телеканала Донбасс», предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Возмущённые горожане с лозунгами и транспарантами вышли на митинг, а также на общественных слушаниях массово проголосовали против повышения тарифов.
«На 217 процентов повышают, это непосильно! Мы со страхом ждём нового отопительного сезона», – возмущаются жители Славянска.
«Раньше я за трёхкомнатную квартиру платила 24 гривны, сейчас я плачу 125 гривен, а после повышения – около 300», – рассказала пенсионерка, участница акции.
После митинга во время общественных слушаний в горсовете жители проголосовали против новых тарифов.
Формально мнение горожан – лишь рекомендация чиновникам, которая не обязательна к исполнению. Однако в горсовете пообещали прислушаться к жителям Славянска. Окончательно решить судьбу тарифов чиновники обещают на следующей неделе.
Метки: Повышение тарифов, Славянск
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