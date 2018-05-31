Политнавигатор - Новости России и Украины
31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  454 просмотров
Криминал, Общество, Политика, Политические репрессии, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина

Жительницу Черкасс арестовала СБУ за распространение брошюр о “Русской весне”


Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполициею арестовали в Смеле Черкасской местную жительницу на распространении материалов о “Русской весне”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


“Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры “Русская весна”, информацию она подбирала в сети Интернет на антиукраинских ресурсах. Затем она распространяла распечатанные на принтере “агитки” среди пророссийски настроенных жителей города”, – говорится в сообщении.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили более двухсот экземпляров сепаратистских брошюр.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 300 УК Украины. Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть