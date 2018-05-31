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Жительницу Черкасс арестовала СБУ за распространение брошюр о “Русской весне”
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполициею арестовали в Смеле Черкасской местную жительницу на распространении материалов о “Русской весне”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
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“Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры “Русская весна”, информацию она подбирала в сети Интернет на антиукраинских ресурсах. Затем она распространяла распечатанные на принтере “агитки” среди пророссийски настроенных жителей города”, – говорится в сообщении.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили более двухсот экземпляров сепаратистских брошюр.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 300 УК Украины. Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.
Метки: Арест, брошюры, Русская весна, СБУ, Черкасская область
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