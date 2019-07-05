Зимой украинцы сами погонят политиков договариваться с Москвой – Олейник

05.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Для украинской газотранспортной системы наступают очень тяжелые времена.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявили эксперты и политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, которые запугивают население Украины, не заинтересованы, чтобы прошёл этот газ по территории Украины. Они заинтересованы в хаосе и вообще в полном развале Украины. Почему? Дело в том, что есть некое мощное лобби Галичины, они утратили власть в Киеве, теперь их кровный интерес: «Если не можем взять Киев, то нам надо хотя бы отделиться Галичиной и взять Львов, потому что мы там будем первыми, там у нас мощный электорат, всегда будут голосовать за нас». А поскольку они это не могут сейчас сделать, они заинтересованы, чтобы этот газ не проходил по территории Украины, чтобы был хаос», – утверждает политолог Араик Степанян.

Российский сенатор Франц Клинцевич также отметил, что транзитный контракт с Украиной рискованный из-за изношенности инфраструктуры.

«И сегодня, в том состоянии, в котором она находится, заключение долгосрочного договора на транспортировку газа сопряжено, в том числе, и с эксплуатацией этой системы. Заключив какой-то договор, наша компания «Газпром» серьёзно рискует, понимая, что потом, когда технически будет не в состоянии транспортировать этот газ, завтра будем нести ответственность, в том числе финансовую мы», – подчеркнул Клинцевич.

При этом депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник предположил, что зимой украинцы сами погонят политиков договариваться с Москвой по вопросу газа.

«Я думаю, зимой украинцы заставят любого чиновника надеть ватник, валенки – и сюда бегом, бегом, челобитный на переговоры. А уже к маю месяцу 2020 года вспомним, что 75-я годовщина Победы и наденут многие ленточку георгиевскую, посмотрите», – прогнозирует он.

Международный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Сергей Строкань также добавил, что Украина нервничает, ведь понимает, что её ГТС умирает, а российские газотранспортные проекты уже совсем скоро заработают.

«Украинская сторона нервничает, она понимает, что поезд уходит. Время украинской ГТС уходит, потому что фактически месяцы отделяют нас от запуска «Северного потока 2» и «Турецкого потока», и, конечно, потребность в украинской трубе для России, просто по физическим законам, упадёт», – резюмировал Строкань.