Злоупотребления перекроют американскую помощь Украине – конгрессмен

Анатолий Лапин.  
30.03.2023 14:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 303
 
Война, Дзен, Коррупция, США, Украина, Финансы


Поражение США на Украине приведет к победе не только России, но и Китая.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил член Палаты представителей Джо Вилсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поражение США на Украине приведет к победе не только России, но и Китая. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


При этом, политик призвал тщательно контролировать расходы на помощь Украине, потому что, если факты коррупции и неправомерных трат будут вскрыты, такая поддержка может остановиться.

«Так что то, что вы делаете, – очень важно, успокаиваете налогоплательщиков. При этом для каждого из вас есть все основания убедиться, что американская помощь и военные поставки используются правильно. Не только потому, что в случае злоупотребления помощь, скорее всего, не будет продолжаться», – сказал конгрессмен.

По его словам, «американская помощь спасает жизни».

«Это спасает жизни мирных украинских граждан – женщин и детей. Это помогает предотвратить захват страны военным преступником Путиным. Я считаю, что если бы имело место злоупотребления американской помощью, то, к сожалению, это помогло бы Путину», – заявил Вилсон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть