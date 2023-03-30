Злоупотребления перекроют американскую помощь Украине – конгрессмен

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Поражение США на Украине приведет к победе не только России, но и Китая.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил член Палаты представителей Джо Вилсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, политик призвал тщательно контролировать расходы на помощь Украине, потому что, если факты коррупции и неправомерных трат будут вскрыты, такая поддержка может остановиться.

«Так что то, что вы делаете, – очень важно, успокаиваете налогоплательщиков. При этом для каждого из вас есть все основания убедиться, что американская помощь и военные поставки используются правильно. Не только потому, что в случае злоупотребления помощь, скорее всего, не будет продолжаться», – сказал конгрессмен.

По его словам, «американская помощь спасает жизни».

«Это спасает жизни мирных украинских граждан – женщин и детей. Это помогает предотвратить захват страны военным преступником Путиным. Я считаю, что если бы имело место злоупотребления американской помощью, то, к сожалению, это помогло бы Путину», – заявил Вилсон.