«Зоопарк», Смерч» и «С-300»: чем Россия может укрепить ЛДНР?
Республикам Донбасса, чтобы успешно противостоять потенциальному украинскому наступлению, нужны соответствующие поставки вооружений из России.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт, ветеран боевых действий Евгений Линин.
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Он считает, что России было бы целесообразно отправить в ЛДНР средства ПВО, которые помогут защитить от ударов скоростной авиации.
«Здесь не нужно каких-то масштабных поставок, достаточно несколько зенитных ракетных систем С-300, которым не обязательно даже сильно отдаляться от границы с Россией, чтобы поражать самолеты противника. Конечно, они не будут эффективны против малоразмерных, малоскоростных и низколетящих целей, таких как беспилотники, но авиацию Украины они нейтрализуют», – убежден Линин.
Для борьбы с появившимися у ВСУ турецкими БПЛА «Байрактар» эксперт рекомендует зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».
По его словам, эффективны против танков ВСУ будут противотанковые комплексы, которые выпускалось на закате Советского Союза и сейчас стоит на вооружении – «Корнет» и «Фагот». Кроме того, было сказано про системы залпового огня.
«Они накрывают большие участки территории. По своему воздействию они приравниваются к оружию массового поражения. Я сейчас говорю про такие, как реактивная система залпового огня «Смерч» калибра 300 мм, которые, я думаю, есть на вооружении ЛНР и ДНР. Если нет, значит, их надо туда поставить», – говорит аналитик.
Он добавил, что республикам необходимо поставить средства обнаружения и уничтожения самоходных артиллерийских установок «Мста» и «Акация» и боевых машин залповой артиллерии – «Град», «Смерч».
«Эти системы должны быть выявлены и уничтожены точечным огнем», – подчеркнул эксперт.
Он уточнил, какие средства обнаружения имеются в виду.
«Беспилотники. Сегодня мы можем говорить только про российские ударные дроны «Орион». Эффективны также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы «Зоопарк». Они позволяют засечь залп артиллерии противника и навести на нее свои ударные средства», – резюмировал Линин.
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